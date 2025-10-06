Airbus a déployé avec succès une solution 5G avec Ericsson
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 16:44
Le partenariat entre Ericsson et Airbus s'appuie sur la 5G privée d'Ericsson.
'L'automatisation intégrée de l'infrastructure de la solution a permis un déploiement rapide dans l'ensemble des opérations d'Airbus' indique le groupe.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large visant à étendre la 5G privée à l'ensemble des sites stratégiques d'Airbus en Europe, y compris d'autres sites en Espagne, au Royaume-Uni et à l'international, avec des projets aux États-Unis et au Canada en cours.
Hakim Achouri, expert 5G chez Airbus, déclare : ' Notre objectif est de migrer l'ensemble de nos réseaux industriels vers la 5G afin d'assurer une connectivité unifiée et ultra-fiable depuis le poste de travail de l'opérateur jusqu'à la cabine de l'avion'.
Valeurs associées
|201,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,20%
