Airbus: 60 commandes pour 65 livraisons au mois de juillet

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi avoir enregistré 60 commandes brutes d'avions au mois de juillet et livré 65 appareils à 36 clients au cours du même mois.



Depuis le début de l'année, l'avionneur dit avoir bouclé 381 livraisons à 76 clients, soit plus de la moitié de son objectif de 720 livraisons d'appareils fourni au titre de l'ensemble de l'exercice 2023.



Le nombre de ses commandes totalise, lui, 1140 unités, un chiffre largement attribuable à la commande record de 500 appareils reçue de la part de l'indien IndiGo à l'occasion du salon du Bourget.



Boeing devrait de son côté publier ses chiffres mensuels de commandes et de livraisons jeudi prochain.



Avant l'annonce d'Airbus aujourd'hui, le groupe européen devançait largement son concurrent américain avec 316 livraisons contre 266 pour Boeing, mais aussi en termes de commandes avec 1080 contrats contre 527 pour le groupe américain.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Airbus avançait de 0,2% vendredi après-midi dans un indice CAC 40 en hausse d'environ 0,3%.





