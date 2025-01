Airbus: 455 commandes d'hélicoptères en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a enregistré 455 commandes brutes (net : 450 ) en 2024, ce qui témoigne d'une croissance soutenue du marché avec une forte performance cette année pour ses hélicoptères légers, bimoteurs légers et lourds.



Les commandes proviennent de 182 clients dans 42 pays. La société a livré 361 hélicoptères en 2024 , ce qui représente une part préliminaire de 57 % du marché civil et parapublic.



' Les prises de commandes d'Airbus Helicopters en 2024, avec une augmentation de près de 10 % en nombre d'unités pour la deuxième année consécutive, témoignent de la stabilité de sa croissance dans un environnement mondial complexe ', a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.





Valeurs associées AIRBUS 165,84 EUR Euronext Paris -0,72%