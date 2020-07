Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-3.500 suppressions de postes à Toulouse-syndicat Reuters • 02/07/2020 à 13:48









TOULOUSE, 2 juillet (Reuters) - Airbus AIR.PA va procéder à 3.500 suppressions de postes sur les 5.000 prévues en France dans le cadre du plan de restructuration prévu par l'avionneur européen, a-t-on appris jeudi auprès de la CFE-CGC du groupe. "Toulouse paie un lourd tribut avec 3.500 postes supprimés mais c'est proportionnel au nombre de salariés. Nantes paie aussi un lourd tribut avec près de 20% de suppressions. Personne n'est épargné", a déclaré Françoise Vallin, représentante CFE-CGC Airbus. Airbus a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre de ce plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du secteur aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. (Julie Rimbert, édité par Myriam Rivet)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.35%