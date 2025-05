Airbus: 1er A321XLR motorisé Pratt & Whitney à Wizz Air information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 17:57









(CercleFinance.com) - Airbus livre le premier A321XLR motorisé par Pratt & Whitney à Wizz Air. Il s'agit du premier avion sur les 47 A321XLR commandés.



La compagnie devient ainsi la première au monde à exploiter l'A321XLR équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF, et le premier opérateur low cost européen de ce type d'appareil.



Les A321XLR de Wizz Air disposent de 239 sièges en configuration classe unique, avec la cabine Airspace nouvellement conçue. Ce nouveau A321XLR va permettre à Wizz Air d'augmenter sa capacité pour relier l'Europe et le Moyen-Orient.



Wizz Air est un opérateur exclusivement Airbus, avec une flotte de plus de 230 appareils de la famille A320 en exploitation et 295 à livrer.



L'A321XLR est la prochaine étape de l'évolution de la famille A320neo. Il offrira un rayon d'action Xtra Long Range sans précédent allant jusqu'à 4 700 nm, une consommation de carburant par siège inférieure de 30% à celle des appareils concurrents de la génération précédente, ainsi qu'une réduction des émissions de NOx et du bruit.



À ce jour, Airbus a enregistré plus de 500 commandes pour ce type d'appareil.





Valeurs associées AIRBUS 161,8400 EUR Euronext Paris -0,04%