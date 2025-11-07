Airbnb voit ses revenus augmenter au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, Airbnb a généré un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, stable par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que le bénéfice par action s’est élevé à 2,21 dollars, en hausse de 4%, là où les analystes tablaient sur 2,31 dollars. En parallèle, sur la période de juillet à septembre, le chiffre d’affaires a atteint 4,1 milliards de dollars, en progression de 10%. Au niveau opérationnel, le nombre de nuits et sièges réservés a augmenté de 9% sur le troisième trimestre, marquant une accélération par rapport aux trois mois précédents.

La valeur brute des réservations s'est élevée à 22,9 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an.

Pour le quatrième trimestre, Airbnb vise des revenus compris entre 2,66 et 2,72 milliards de dollars, représentant une croissance annuelle de 7 à 10%, en incluant un léger effet de change positif. Pour l'ensemble de l'année, la marge d'Ebitda ajusté est attendue à environ 35%.

