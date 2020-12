Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb vise désormais une entrée en Bourse à $42 milliards Reuters • 07/12/2020 à 16:12









AIRBNB VISE DÉSORMAIS UNE ENTRÉE EN BOURSE À $42 MILLIARDS (Reuters) - Airbnb a annoncé lundi avoir revu en nette hausse le prix indicatif de son introduction en Bourse, visant désormais une valorisation globale de près de 42 milliards de dollars (34,7 milliards d'euros). Le spécialiste américain de la location immobilière de courte durée, créé il y a 13 ans, a relevé la fourchette de prix de son offre publique de vente (IPO) d'actions entre 56 et 60 dollars par titre, contre 44 à 50 dollars auparavant. Au plus haut, l'opération rapporterait donc 3,09 milliards de dollars et correspondrait à une valorisation totale de 41,8 milliards, soit plus du double de celle de 18 milliards retenue pour sa dernière levée de capitaux, en avril. La première cotation de l'action Airbnb au Nasdaq est prévue jeudi, 10 décembre. Cette entrée en Bourse est l'une des plus importantes et des plus attendues de l'année aux Etats-Unis, un cru 2020 déjà très porteur avec entre autres le succès, ces derniers mois, des mises sur le marché de Warner Music Group, Palantir Technologies et Snowflake. Un autre candidat à une IPO, le groupe de livraison de repas DoorDash, a relevé vendredi sa fourchette de prix indicative. (Noor Zainab Hussain à Bangalore, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.