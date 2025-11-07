 Aller au contenu principal
Airbnb : un quatrième trimestre en hausse grâce à une forte demande internationale
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire sur la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 11 et 12) par Aishwarya Jain

La société de location de vacances Airbnb ABNB.O a prévu un chiffre d'affaires trimestriel en hausse après avoir publié jeudi des résultats en progression pour le troisième trimestre, grâce à des réservations importantes sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique.

La société basée à San Francisco a personnalisé sa plateforme pour les publics régionaux, en ajoutant des options de paiement et en lançant des campagnes de marketing locales.

Airbnb, dont les actions ont augmenté de 5,5 % après la séance, a déclaré que les réservations sur ses marchés en expansion ont augmenté deux fois plus vite que sur ses marchés principaux, à savoir les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la France, au cours de l'année écoulée.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Les réservations brutes ont augmenté d'environ 14 % pour atteindre 22,9 milliards de dollars.

La société de location a enregistré un bénéfice par action de 2,21 dollars, contre 2,13 dollars l'année dernière.

Au cours du trimestre, l'entreprise de voyage a connu la croissance la plus rapide des "nuits et sièges réservés" - une mesure qui combine les séjours et les activités réservés sur Airbnb - en Amérique latine, aidée par le lancement d'un plan de paiement sans intérêt au Brésil.

La période couverte par le rapport a également été soutenue par une hausse de 27 % des réservations trimestrielles pour les voyages intérieurs au Japon, et une augmentation de 50 % des nouveaux utilisateurs en Inde.

Parallèlement, le nombre de nuits réservées en Amérique du Nord a connu une hausse à un chiffre, légèrement supérieure à celle du trimestre précédent, grâce au lancement de l'option "Reserve Now, Pay Later" aux États-Unis, qui incite les voyageurs à réserver leurs séjours plus longtemps à l'avance.

Le marché américain est au centre de l'attention car les consommateurs réduisent leurs dépenses de voyage, inquiets de l'inflation persistante et de l'incertitude économique.

Airbnb n'a pas indiqué combien de réservations provenaient de sa section "services" récemment lancée, qui propose des options telles que la restauration, des séances de photographie et des soins de spa.

"Il faudra peut-être trois à cinq ans pour que les expériences et les services deviennent importants pour l'entreprise", a déclaré Brian Chesky, directeur général et fondateur d'Airbnb, lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Les prévisions de revenus d'Airbnb pour le quatrième trimestre, de 2,66 à 2,72 milliards de dollars, étaient largement supérieures aux estimations de Wall Street, de 2,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

