Airbnb s'envole après des prévisions de revenus optimistes pour le premier trimestre

12 février - ** Les actions de la société de location de vacances Airbnb ABNB.O augmentent de 5 % à plus de 121,5 $ dans les échanges après bourse

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 2,59 et 2,63 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,53 milliards de dollars - données compilées par le LSEG

** La société bénéficie de la demande pour les offres les plus chères alors que les voyageurs à petit budget sont en difficulté

** 17 des 42 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 22 à "conserver" et trois à "vendre"; leur estimation médiane est de 148,52 $

** En 2025, ABNB a augmenté de 3%