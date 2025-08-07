Airbnb s'effondre, le ralentissement des perspectives de croissance ravivant les craintes d'un ralentissement de la demande de voyages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1)

Les actions d'Airbnb ABNB.O ont chuté de plus de 7% jeudi après que la société a prévu une croissance plus lente au second semestre, décevant les investisseurs du secteur qui s'attendaient à un rebond de la demande de voyages après les perspectives solides des principaux voyagistes .

Les perspectives sombres de la société de location de logements de vacances ont été un revers pour le secteur, qui a vu un rebond du sentiment des consommateurs en juillet, et qui s'attendait à ce que les Américains soucieux de leur budget reprennent leurs vacances malgré les tarifs douaniers et l'inflation.

Le mois dernier, United Airlines UAL.O et Hilton Worldwide

HLT.N ont prévu une augmentation des réservations et une forte croissance des revenus au quatrième trimestre. La semaine dernière, l'agence de voyage en ligne Booking Holdings

BKNG.O a également publié des résultats trimestriels optimistes.

"La société (Airbnb) prévoit que les tarifs douaniers auront un impact sur les marges au troisième trimestre, le premier choc tarifaire en avril ayant entraîné une forte baisse des réservations", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les résultats d'Expedia Group EXPE.O , attendus après la cloche, pour mieux évaluer la santé de l'industrie du voyage aux États-Unis.

Airbnb a attribué ses faibles perspectives de croissance à des comparaisons difficiles avec la période de l'année précédente, au cours de laquelle des réservations importantes en Asie et en Amérique latine avaient contribué aux bénéfices.

L'entreprise s'attend à ce que la croissance des réservations de nuitées se ralentisse d'une année sur l'autre au quatrième trimestre. Elle s'attend à ce que le taux implicite, c'est-à-dire le rapport entre le chiffre d'affaires et les réservations brutes, reste stable au troisième trimestre.

Depuis le début de l'année, les actions d'Airbnb et d'Expedia ont toutes deux chuté de 0,6 %, contre une hausse de 11,4 % pour Booking Holdings au cours de la même période.

Airbnb a un multiple cours/bénéfice prévisionnel plus élevé de 28,41, alors que Booking se négocie à un multiple plus modeste de 22,69 et Expedia à un multiple de 11,57.