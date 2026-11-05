Airbnb revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel grâce à la bonne tenue de la demande mondiale en matière de voyages

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Airbnb ABNB.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026, la plateforme de location de vacances misant sur une demande mondiale résiliente en matière de voyages d'agrément , ce qui a fait grimper son cours de 10 % en séance prolongée.

La société a également autorisé un nouveau programme de rachat pouvant aller jusqu’à 12 milliards de dollars supplémentaires d’actions ordinaires de classe A d’Airbnb.

Les entreprises du secteur du voyage misent sur une demande soutenue pour les voyages internationaux, soutenue par les déplacements d’affaires et les dépenses des clients aisés, malgré l’inflation et les incertitudes géopolitiques accrues.

Airbnb a déclaré que la demande mondiale sous-jacente en matière de voyages reste solide, tout en suivant de près l’évolution de la situation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

La société basée à San Francisco table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires en 2026 « dans la fourchette haute », contre une prévision antérieure d’« au moins dans la fourchette moyenne ».

Environ 35 % des voyageurs dont la première réservation sur Airbnb concerne un hôtel reviennent pour réserver un logement chez l’habitant, a-t-elle précisé.

À l’échelle mondiale, le nombre de nuitées et de places réservées, un indicateur qui inclut à la fois les séjours en chambre et les réservations de services, a augmenté de 16 % pour atteindre 155 millions au troisième trimestre.

Les réservations trimestrielles en Amérique du Nord ont progressé d’un « faible pourcentage à deux chiffres » en glissement annuel, et « dans la fourchette moyenne » dans la région EMEA.

Les chaînes hôtelières telles que Hilton et Marriott , ainsi que les agences en ligne comme Expedia et Booking Holdings , se sont montrées prudentes quant à leurs prévisions pour le quatrième trimestre en raison de la hausse des tarifs aériens liée à la guerre en Iran, ainsi qu’aux troubles dans certaines régions d’Europe.

Airbnb a indiqué que le coût de son service client par réservation avait baissé de plus de 17 % en glissement annuel au cours du trimestre considéré, environ 40 % de toutes les demandes d’assistance ayant été résolues sans intervention d’un agent humain, contre un tiersau deuxième trimestre.

La société a annoncé un bénéfice dilué par action de 3,16 dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 2,21 dollars il y a un an.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé d’environ 19 % pour atteindre 4,87 milliards de dollars.