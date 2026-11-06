Airbnb progresse grâce à des perspectives optimistes, allant à contre-courant de la prudence qui règne dans l'ensemble du secteur

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L'action Airbnb ABNB.O a bondi de plus de 12% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société de location de vacances a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, misant sur la résilience de la demande mondiale en matière de voyages d'agrément.

Ces perspectives optimistes contrastent avec les récentes déclarations d’autres agences de voyage en ligne telles que Booking Holdings BKNG.O , Expedia EXPE.O et TripAdvisor

TRIP.O , qui ont souligné les difficultés liées à la hausse des tarifs aériens ⁠en raison de la guerre en Iran et des troubles dans certaines régions d’Europe.

Les investisseurs et les analystes suivent également de près les efforts d’expansion d’Airbnb, qui positionnent de plus en plus l’entreprise comme une agence de voyage en ligne classique et ouvrent la voie à une concurrence accrue avec ses concurrents bien établis du secteur.

Airbnb table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires « dans la fourchette haute des 10 à 19% », contre « au moins dans la fourchette moyenne des 10 à 19% » prévue précédemment.

« Nous sommes de retour en mode croissance », a déclaré jeudi le directeur général Brian Chesky lors d’une conférence téléphonique post-résultats, soulignant l’accélération de la demande dans toutes les régions et la dynamique soutenue sur les nouveaux marchés.

À l’échelle mondiale, le nombre de nuitées et de places réservées, un indicateur qui inclut à la fois les séjours en chambre et les réservations de services, a augmenté de 16% pour atteindre 155 millions au troisième trimestre.

« La croissance a été généralisée, toutes les grandes régions ayant enregistré une accélération des réservations et les nouveaux utilisateurs ayant atteint leur rythme le plus soutenu depuis plusieurs années », a indiqué John Colantuoni, analyste actions chez Jefferies, dans une note.

M. Chesky a noté que les réservations d’hôtels s’étaient accélérées au cours du trimestre et que ce secteur progressait « nettement plus vite » que son activité principale de location de logements.

L’entreprise développe également un agent de voyage alimenté par l’IA pour aider les clients à planifier et à réserver leurs voyages.

« Nous pensons que les agents basés sur l’IA seront attirés par les atouts d’Airbnb en matière d’agrégation, de réservation, de paiement et de service, qui allient fiabilité et économies, à des conditions économiques plus avantageuses que celles des recherches Google traditionnelles », a déclaré Dan Wasiolek, analyste actions senior chez Morningstar.

« La plateforme d’Airbnb restera pertinente, car les prestataires indépendants (qui proposent 100% des nuitées) ne bénéficient pas de ces avantages. »

Airbnb affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 31,86, contre 23,8 pour TripAdvisor, 18,31 pour Booking et 15,97 pour Expedia, selon les données de LSEG.