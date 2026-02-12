 Aller au contenu principal
Airbnb progresse en Bourse après des revenus solides et des prévisions encourageantes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 22:38

Airbnb a enregistré une hausse de 4% de son action dans les échanges après-Bourse jeudi, portée par des résultats financiers globalement positifs et des perspectives favorables. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 2,78 milliards de dollars, dépassant les 2,72 milliards attendus par les analystes, malgré un bénéfice par action en retrait à 0,56 dollar contre 0,66 dollar anticipé. Le bénéfice net s'est élevé à 341 millions de dollars, contre 461 millions un an plus tôt, un recul lié à des investissements stratégiques et des charges exceptionnelles.

Le groupe prévoit pour le trimestre en cours des revenus compris entre 2,59 et 2,63 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,53 milliards. Sur l'ensemble de l'exercice, Airbnb table sur une croissance "au moins à deux chiffres bas", alors que le marché misait sur une hausse de 10,2%. La plateforme a terminé l'année sur une dynamique jugée solide, avec 121,9 millions de nuitées et expériences réservées au quatrième trimestre, soit une hausse de 10% sur un an et au-dessus des attentes.

La valeur brute des réservations a progressé de 16% à 20,4 milliards de dollars, là encore au-dessus du consensus. L'Ebitda ajusté s'est établi à 786 millions de dollars. Airbnb continue de renforcer sa structure technologique, comme en témoigne la récente nomination d'Ahmad Al-Dahle, ancien cadre chez Meta, au poste de directeur technologique. Ces éléments confortent la stratégie du groupe, qui reste centré sur son activité principale tout en investissant dans de nouveaux leviers de croissance.


