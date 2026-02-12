Airbnb progresse en Bourse après des revenus solides et des prévisions encourageantes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 22:38
Le groupe prévoit pour le trimestre en cours des revenus compris entre 2,59 et 2,63 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,53 milliards. Sur l'ensemble de l'exercice, Airbnb table sur une croissance "au moins à deux chiffres bas", alors que le marché misait sur une hausse de 10,2%. La plateforme a terminé l'année sur une dynamique jugée solide, avec 121,9 millions de nuitées et expériences réservées au quatrième trimestre, soit une hausse de 10% sur un an et au-dessus des attentes.
La valeur brute des réservations a progressé de 16% à 20,4 milliards de dollars, là encore au-dessus du consensus. L'Ebitda ajusté s'est établi à 786 millions de dollars. Airbnb continue de renforcer sa structure technologique, comme en témoigne la récente nomination d'Ahmad Al-Dahle, ancien cadre chez Meta, au poste de directeur technologique. Ces éléments confortent la stratégie du groupe, qui reste centré sur son activité principale tout en investissant dans de nouveaux leviers de croissance.
Valeurs associées
|116,0100 USD
|NASDAQ
|-2,96%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a clôturé en net recul jeudi, attendant avec appréhension de nouveaux chiffres d'inflation aux Etats-Unis tout en continuant de délaisser le secteur technologique. Le Dow Jones a perdu 1,34%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale vénézuélienne a reporté, faute de consensus, l'adoption de la loi d'amnistie générale devant conduire à des libérations massives de prisonniers politiques et promise, sous pression de Washington, par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé jeudi abroger un texte adopté sous Barack Obama et servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis, un revirement majeur contre lequel s'opposaient les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. ... Lire la suite
-
Les habitants de Tumbler Ridge respectent jeudi une journée de deuil deux jours après la tuerie qui a fait huit morts, principalement des enfants, dans cette petite ville de l'ouest du Canada, où le Premier ministre Mark Carney est attendu vendredi. Peu habitué ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer