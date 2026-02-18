Airbnb offre 750 dollars pour attirer les nouveaux hôtes dans les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA

La plateforme de location de voyages Airbnb ABNB.O propose une prime de 750 dollars pour attirer de nouveaux hôtes dans les 16 villes d'Amérique du Nord qui se préparent à accueillir des millions de visiteurs pour la Coupe du monde de la FIFA à la mi-2026.

Les nouveaux hôtes de "maisons entières" qui réussiront leur premier séjour entre aujourd'hui et le 31 juillet auront droit à ce paiement dans le cadre du programme, a déclaré Airbnb, décrivant ce programme comme la plus grande incitation jamais offerte par l'entreprise aux nouveaux hôtes.

Le mois dernier, la FIFA a déclaré avoir reçu plus de 500 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026 au cours d'une fenêtre d'inscription de 33 jours.

La demande de logements pendant la Coupe du monde de la FIFA, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est montée en flèche. Les jours de match, les prix des locations de vacances ont augmenté de 50 % par rapport à l' année dernière dans certaines villes hôtes, selon la société de données sur les voyages AirDNA.

Airbnb s'attend à ce que les hôtes de la région de New York-New Jersey, de Boston et de Los Angeles gagnent le plus pendant le tournoi, prévoyant des revenus par hôte supérieurs à 5 000 dollars sur ces trois marchés.

Outre les trois pays hôtes, la FIFA a reçu le plus grand nombre de demandes de billets de la part de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Brésil, de l'Espagne, du Portugal, de l'Argentine et de la Colombie.

La Coupe du monde pourrait donner un coup de fouet à la demande de voyages internationaux aux États-Unis, qui a baissé de 5,4 % jusqu'en novembre 2025, selon l'Office national du voyage et du tourisme des États-Unis (U.S. National Travel and Tourism Office).