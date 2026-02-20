Le président de la fédération argentine interdit de quitter le territoire

Tapia 100 balles ? Ou plutôt 19 milliards de pesos (ou 11 millions d’euros), soit la somme que le président de la fédération argentine de football (AFA) Claudio Tapia est accusé d’avoir détournée, main dans la main avec le trésorier de l’institution, Pablo Toviggino et trois autres dirigeants non-cités.

En attendant son audition par la justice de son pays le 6 mars prochain, celui qui se fait surnommer Chiqui est interdit de quitter le territoire national. « Eu égard à la gravité des faits faisant l’objet de l’enquête […], il convient de décréter l’interdiction de sortie du territoire à l’encontre des personnes nommées » , justifie le parquet.…

JD pour SOFOOT.com