Angers-Lille reporté en raison des crues dans l’ouest de la France ?

La tête sous l’eau . La rencontre de la 23 e journée de Ligue 1 entre Angers et Lille , prévue ce dimanche, pourrait être reportée en raison des crues importantes qui touchent Angers , et une bonne partie des Pays de la Loire.

Selon Ouest-France , la décision n’est pas encore prise . « On étudie le report du match du SCO, dimanche. Nous avons eu un contact avec (Vincent) Labrune (le président de la Ligue de football professionnel) , jeudi. Les discussions avancent pour un report » , a déclaré le préfet du Maine-et-Loire François Pesneau.…

AR pour SOFOOT.com