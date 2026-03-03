Airbnb obtient une augmentation de son objectif de cours de Mizuho sur la résilience de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 mars - ** Mizuho augmente l'objectif de cours sur Airbnb ABNB.O à 175 $ contre 156 $; réitère la notation "surperformance"
** Le nouveau PT représente une hausse de 31,3% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Mizuho estime que la forte relation directe de la marque Airbnb avec ses voyageurs limite sa dépendance à la recherche pilotée par l'IA, le canal le plus vulnérable à la perturbation GenAI
** Mizuho relève ses prévisions d'Ebitda ajusté pour 2026 à 4,87 milliards de dollars, contre 4,75 milliards de dollars précédemment
** L'objectif de cours médian de 42 courtiers couvrant l'action est de 148,5 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, ABNB a baissé de 1,8 % depuis le début de l'année
