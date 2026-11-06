Airbnb fait le plein, Jefferies voit plus loin

Au lendemain des résultats trimestriels d'Airbnb, Jefferies salue une croissance qui dépasse les attentes et maintient son objectif de 215 dollars. Ce qui représente un potentiel de hausse de 26% par rapport au cours de référence de 170,13 dollars.

Airbnb retrouve de l'élan. Le groupe américain a publié hier un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 19%, à 4,9 milliards de dollars, sa progression la plus rapide depuis plus de trois ans. Les volumes de nuitées et de places réservées augmentent de 16%, tandis que le bénéfice net atteint 1,9 milliard de dollars.

Pour Jefferies, cette performance témoigne d'une amélioration qui dépasse le seul effet des nouvelles offres. "L'ampleur de l'accélération d'Airbnb est notable, avec une croissance plus rapide dans chaque région, sur les marchés historiques comme sur les marchés en expansion, ainsi que parmi les nouveaux clients", souligne l'analyste dans sa note du 6 novembre.

Les améliorations de la plateforme, notamment l'extension du paiement différé, soutiennent les réservations. La maîtrise des coûts contribue également aux résultats.

Une dynamique appelée à durer

Airbnb relève ainsi ses objectifs pour 2026 : le groupe de locations de logements attend désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans le haut de la dizaine et une marge d'Ebitda ajusté d'environ 36%. Cette dernière était auparavant attendue à au moins 35,5%, relève Jefferies.

Pour le quatrième trimestre, Airbnb prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,22 et 3,28 milliards de dollars, soit une hausse de 16% à 18%, intégrant un effet de change favorable d'environ deux points. Le groupe anticipe également une croissance d'au moins 10% des nuitées et places réservées, ainsi qu'une progression de la valeur brute des réservations autour de 15%.

Jefferies valide et estime que cette croissance devrait bien rester solide au quatrième trimestre, malgré une base de comparaison plus exigeante et un soutien moindre du paiement différé. "Nous restons également encouragés par les marges d'Airbnb, qui continuent de dépasser les attentes, soulignant une combinaison attractive de croissance et de rentabilité", ajoute-t-il.

L'analyste surveille néanmoins la pression sur le taux de commission et le léger recul attendu de la marge d'Ebitda au quatrième trimestre, lié notamment au décalage de dépenses marketing. A plus long terme, il voit dans les hôtels et les nouveaux services un relais susceptible de soutenir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% jusqu'en 2030. En parallèle, la nouvelle autorisation de rachats d'actions de 12 milliards de dollars pourrait renforcer la progression du bénéfice par action