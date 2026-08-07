Airbnb en pleine forme après sa publication estivale

Airbnb s'envole de 15,7% vers 175,5 USD en début de séance à Wall Street, en pleine forme après sa publication estivale, marquée à la fois par des chiffres meilleurs que prévu et des objectifs annuels relevés, une publication que Wedbush salue en relevant son opinion sur le dossier à "surperformance".

Une publication supérieure aux attentes...

La plateforme en ligne dédiée à la location de logements de courte durée a dévoilé jeudi soir un BPA en croissance d'un tiers, à 1,37 USD, contre 1,26 USD attendu en consensus, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 21%, à 1,26 MdUSD, alors que les analystes l'attendaient en moyenne autour de 1,23 MdUSD.

La marge d'EBITDA ajustée s'est ainsi améliorée de 1,3 point, à 35%, pour des revenus en croissance de 16,5%, à 3,61 MdsUSD, dépassant à la fois les 3,58 MdsUSD anticipés par le marché et la fourchette cible de la direction, qui allait de 3,54 à 3,60 MdsUSD.

La vigueur des réservations a constitué l'autre point fort de la publication, avec 148 millions de nuits et de sièges réservés, soit une hausse de 10%, tandis que la valeur brute des réservations a augmenté de 16%, à 27,25 MdsUSD, soutenue par l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, deux régions encore moins matures.

Par ces chiffres supérieurs aux attentes, le groupe américain confirme la résistance de la demande touristique malgré un environnement encore marqué par les tensions géopolitiques et la hausse du coût des déplacements, sur fond de cours du pétrole élevés.

Ces performances ont permis à Airbnb de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice : il table désormais sur une marge d'EBITDA ajustée d'au moins 35,5% (et non plus de 35%), pour des revenus en croissance au moins d'environ 15% (mid-teens, contre low-to-mid teens estimé précédemment).

... saluée par un relèvement à "surperformance" chez Wedbush

Au lendemain de cette publication, Wedbush relève son opinion sur le dossier de "neutre" à "surperformance", avec un objectif de cours porté de 152 à 200 USD, saluant, outre des résultats solides pour le trimestre écoulé et le relèvement des objectifs, des signaux positifs concernant les initiatives en matière de produits.

"Les améliorations de la plateforme coeur, comme RNPL (rent now, pay later) et la commission unique, constituent un moteur de croissance, tandis que de nouvelles initiatives, comme les hôtels en particulier, démarrent fort, et nous y voyons une opportunité prometteuse de capter une plus grande part du TAM (marché total adressable) des voyages pour Airbnb", précise le broker.

"D'autres initiatives en matière de services et d'expériences sont encore à un stade précoce (et contribueront à plus long terme), mais Airbnb observe déjà de forts signaux provenant d'offres comme la location de voitures et même le stockage des bagages (et continue d'en déployer de nouvelles)", poursuit Wedbush.

Le broker ajoute que les améliorations de la plateforme, entraînant une accélération du nombre de nuitées réservées, pourraient stimuler la croissance à long terme, et que les initiatives d'IA permettent à la fois d'accélérer le rythme des lancements de produits et de favoriser l'efficacité des coûts.

"Nous considérons ce trimestre comme la preuve que les investissements pluriannuels d'Airbnb dans ses plateformes, couvrant les prix, les paiements, les hôtels, les services et l'IA, se traduisent désormais par des performances durables et étendues", conclut Wedbush.