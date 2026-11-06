Airbnb en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

6 novembre - ** Le titre de la plateforme de location saisonnière Airbnb ABNB.O progresse de 14,03% à 194 dollars, en passe de connaître sa meilleure journée depuis le 9 août

** La société , basée à San Francisco, prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires “dans le haut de la dizaine de pourcentages”, contre une prévision antérieure “d'au moins le milieu de la dizaine de pourcentages”

** La société autorise un nouveau programme de rachat d'actions de 12 milliards de dollars

** Jefferies relève son objectif de cours pour ABNB de 170 à 215 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 26% par rapport au dernier cours de clôture, après un trimestre qui a dépassé les attentes et donné lieu à une révision à la hausse des prévisions, marquant une accélération de la croissance dans toutes les régions, sur tous les marchés et auprès des nouveaux clients

** La note moyenne de 19 analystes sur 44 est “acheter”, 16 “conserver”, 8 “acheter fortement” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 200 dollars – données LSEG

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a progresséde plus de 25% depuis le début de l'année