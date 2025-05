Airbnb: EBITDA ajusté en léger repli au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Airbnb a publié jeudi soir un bénéfice net de 154 millions de dollars au titre du premier trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté en repli de 2% à 417 millions, soit une marge de 18%, et un free cash-flow de 1,8 milliard, soit une marge de 78%.



Le groupe a vu ses revenus s'accroitre de 6% à 2,3 milliards de dollars, une croissance 'principalement portée par une augmentation solide des nuits passées, en partie contrebalancée par une légère baisse du taux quotidien moyen'.



Pour son deuxième trimestre, la plateforme de location de logements de courte durée anticipe une marge d'EBITDA ajustée stable ou en légère baisse en comparaison annuelle, pour des revenus en croissance de 9-11% à entre 2,99 et 3,05 milliards.



'Airbnb a présenté de bons résultats pour le premier trimestre, mais ses perspectives pour le deuxième ont manqué les attentes', pointe Wedbush, qui dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec une cible abaissée de 150 à 135 dollars.





Valeurs associées AIRBNB RG-A 124,0100 USD NASDAQ 0,00%