Airbnb bondit de 11% grâce à une accélération des réservations

Le géant américain de la location de courte durée dépasse les attentes au troisième trimestre et relève ses perspectives annuelles, à contre-courant des inquiétudes qui pèsent sur le secteur du tourisme.

Airbnb s'envole de 11% dans les échanges après-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La plateforme américaine de réservation de logements touristiques a enregistré une hausse de 19% de son chiffre d'affaires, à 4,87 MdsUSD, contre 4,75 MdsUSD attendus. Son bénéfice net a bondi de 38%, à 1,89 MdUSD, tandis que son EBITDA ajusté a progressé de 22%, à 2,51 MdsUSD.

Mais c'est surtout l'accélération des réservations qui retient l'attention, avec un nombre de nuitées et de places réservées qui a augmenté de 16%, à 155 millions, contre une croissance de seulement 10% au trimestre précédent. La valeur brute des réservations a parallèlement bondi de 21%, à 27,7 MdsUSD, portée notamment par la vigueur de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique.

Cette dynamique contraste avec les dernières publications des concurrents Booking Holdings et Expedia, qui ont tous deux enregistré une croissance de 7% des nuitées réservées, sur des périmètres toutefois différents.

Fort de ces résultats, Airbnb relève sa prévision de croissance annuelle de chiffre d'affaires à un rythme proche de 20%. Pour le quatrième trimestre, le groupe anticipe entre 3,22 et 3,28 MdsUSD de revenus, au-dessus du consensus de 3,16 MdsUSD. Il annonce également une nouvelle autorisation de rachats d'actions de 12 milliards de dollars.

Quelques réserves subsistent néanmoins, puisque le flux de trésorerie disponible n'a progressé que de 6%, notamment sous l'effet des paiements différés, qui s'accompagnent de taux d'annulation plus élevés. Par ailleurs, la contribution financière des nouvelles activités, notamment les expériences, les services et l'hôtellerie, reste peu détaillée, tandis que les tensions géopolitiques continuent de peser sur certaines destinations.