Airbnb a profité de la dynamique des JO de Paris

(AOF) - "Paris 2024 est le plus grand événement de l’histoire d’Airbnb", a déclaré Clément Eulry, directeur d’Airbnb en France et Belgique. Le groupe, dont la France serait le deuxième marché, souligne que 7 des destinations les plus en vogue sur Airbnb cet été en France se trouvent dans la région parisienne. 1 voyageur sur 10 ayant séjourné à Paris pendant Paris 2024 a effectué un autre séjour en France après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. "Saint-Ouen, Asnières et Clichy auront bénéficié de l’afflux de plus d’un demi-million de voyageurs du monde entier".

"Leur présence a permis à des dizaines de milliers d'hôtes en France de compléter leurs revenus, a soutenu l'activité de nombreux commerces locaux et restaurants", souligne le groupe américain.

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.