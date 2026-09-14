AirBaltic se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, alors que les coûts liés à la guerre en Iran se font sentir

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* Les coûts du kérosène ont grimpé en flèche en raison de la guerre

* Le dépôt de bilan intervient après l'échec des négociations avec les créanciers

* La compagnie aérienne poursuivra ses activités tout en restructurant sa dette

* FICHE D'INFORMATION sur airBaltic

(Ajout des annulations de commandes d'Airbus au paragraphe 5, citations tirées de l'interview du directeur général aux paragraphes 11 à 14)

par Andrius Sytas, Gianluca Lo Nostro et Joanna Plucinska

La compagnie lettone airBaltic a déposé volontairement une demande de mise en protection au titre du chapitre 11 du Code américain des faillites à New York, a-t-elle annoncé lundi, alors qu’elle cherche à restructurer sa dette et à survivre à une crise sectorielle de plus en plus grave provoquée par la guerre en Iran .

AirBaltic a indiqué dans un communiqué avoir obtenu un engagement de financement de 350 millions d’euros (405 millions de dollars) de la part de prêteurs, notamment Strategic Value Partners, Barclays BARC.L , Hayfin Capital Management, Morgan Stanley MS.N et Oaktree Capital Management, afin de soutenir ses activités pendant la restructuration.

Ce financement, assorti d’un taux d’intérêt d’environ 12 %, est soumis à l’approbation du tribunal, a déclaré Erno Hilden, directeur général d’airBaltic, lors d’une conférence de presse.

« Au cours des prochains mois, nous dialoguerons avec toutes nos parties prenantes afin de convenir de conditions viables », a-t-il déclaré, ajoutant que la compagnie visait une amélioration de ses résultats de 44 millions d’euros par an.

AirBaltic profitera de sa procédure de faillite pour annuler ou reporter les livraisons en suspens concernant une commande de 3,5 milliards de dollars portant sur 40 avions supplémentaires auprès d’Airbus et de 106,7 millions de dollars de moteurs d’avion supplémentaires auprès de Pratt & Whitney, selon un document judiciaire. La compagnie a indiqué avoir déjà entamé des discussions avec le constructeur aéronautique afin de reporter les livraisons supplémentaires prévues après cette année.

RTX.N , propriétaire de Pratt & Whitney, a refusé de commenter. Airbus n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

AirBaltic a déclaré que les vols se dérouleraient comme prévu pendant la procédure sous contrôle judiciaire, qui devrait s’achever d’ici juin de l’année prochaine.

La guerre entre les États-Unis et l'Iran a entraîné un doublement des prix du kérosène, provoquant la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19. Des investisseurs et des dirigeants ont averti que les transporteurs dont les bilans sont sous pression risquaient la faillite.

« AirBaltic connaît des difficultés financières aiguës dues à une combinaison de facteurs financiers et géopolitiques », a écrit le conseil d’administration de la compagnie aérienne dans un document déposé auprès du tribunal des faillites.

AirBaltic affiche environ 583 millions de dollars de dette financée et d’engagements au titre des contrats de crédit-bail, et doit 106 millions d’euros au titre des charges sociales ainsi que des taxes et redevances aériennes, précise-t-elle dans ce document.

Son chiffre d’affaires en 2025 s’élevait à environ 779 millions d’euros.

LA COMPAGNIE AÉRIENNE PRÉVOIT DE SUPPRIMER 3 000 EMPLOIS

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Hilden a déclaré qu’AirBaltic était en pourparlers avec les syndicats au sujet d’un « ajustement des effectifs » , qui, selon lui, constituerait la conclusion logique des plans de réduction de capacité existants.

La compagnie aérienne a augmenté ses effectifs mondiaux pendant une décennie et emploie aujourd’hui plus de 3 000 personnes.

« Je pense sincèrement que l’activité sous-jacente d’airBaltic est en très bonne santé. Ainsi, une fois que nous aurons pleinement mis en œuvre notre nouveau plan d’affaires, je vois un avenir radieux pour la compagnie », a-t-il déclaré.

M. Hilden a précisé que les changements les plus importants au niveau des opérations de la compagnie pendant la restructuration au titre du chapitre 11 concerneraient la réduction de son activité de « wet lease », qui consiste à louer des avions et des équipages à d’autres compagnies aériennes moyennant une redevance.

« L’UNE DES MEILLEURES OPTIONS » POUR ASSURER LA POURSUITE DES ACTIVITÉS D’AIRBALTIC

AirBaltic, qui dispose d’une flotte d’une cinquantaine d’Airbus A220-300, est détenue majoritairement par le gouvernement letton, tandis que la société allemande Lufthansa

LHAG.DE détient une participation minoritaire de 10 %.

Avant le dépôt de cette demande, les détenteurs d’obligations d’AirBaltic devaient se prononcer sur le plan de la compagnie visant à lever jusqu’à 257 millions d’euros par le biais d’une nouvelle dette «super-senior» arrivant à échéance en février 2027, à un taux de 25 %.

Le Premier ministre letton, Andris Kulbergs, a déclaré que la procédure au titre du chapitre 11 avait été engagée après que des détenteurs d’obligations représentant plus de 70 % de la valeur de la dette eurent décidé d’opter plutôt pour la liquidation.

« Je considère cette solution comme l’une des meilleures options pour assurer la viabilité d’airBaltic, car elle fournit les outils et le temps nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration », a déclaré M. Kulbergs dans un communiqué.

Le gouvernement continue de rechercher un investisseur stratégique alors qu’airBaltic réduit sa flotte et réorganise ses engagements, a-t-il ajouté.

AirBaltic est la deuxième compagnie aérienne victime de la guerre en Iran après la faillite de Spirit Airlines en mai . La compagnie low-cost américaine, qui s’était déclarée en faillite plusieurs mois avant le début du conflit fin février, n’avait pas réussi à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage gouvernemental.

D'autres compagnies aériennes, comme AirAsia AIRG.KL , la plus grande compagnie low-cost d'Asie du Sud-Est, sont à la recherche de nouveaux capitaux .

AIRBALTIC VA SUIVRE LE MODÈLE DU CHAPITRE 11 DE SAS SOUS LA DIRECTION DE HILDEN

M. Hilden, qui a accompagné la compagnie aérienne scandinave SAS tout au long de sa procédure de redressement judiciaire (chapitre 11) de 2022 à 2024, a déclaré qu’airBaltic « envisageait de suivre le même processus ».

« Cela leur offre un cadre protecteur pour remettre de l’ordre dans leurs affaires… Je ne vois pas pourquoi airBaltic ne ferait pas comme SAS », a déclaré John Strickland, analyste.

Yves Schwyter, fondateur de Vectus Intelligence, société spécialisée dans l’analyse des risques liés au capital dans le secteur aérien, a déclaré que la procédure au titre du chapitre 11 constituait « probablement une structure de capital plus viable que celle qui était envisagée il y a une semaine ».

La compagnie aérienne avait pour objectif de porter sa flotte à 100 avions et, selon l’analyste aéronautique Simonas Bartkus, comptait développer le trafic de transit en provenance de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine via Riga.

« Cette option n’est plus envisageable, et la compagnie est devenue trop grande pour son marché… La hausse des coûts du carburant a aggravé la situation, et elle n’a pas eu le temps de trouver une solution », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Kulbergs a déclaré dans une vidéo diffusée sur X qu’en avril, airBaltic avait « épuisé » les 380 millions d’euros levés grâce à des obligations émises en 2024. Un prêt d’urgence de 30 millions d’euros accordé par le gouvernement a pris fin en juin, a-t-il ajouté, et la compagnie aérienne avait tenté de louer ses avions excédentaires.

« L’exploitation des liaisons vers les pays baltes et la Lettonie ne nécessite que 30 avions, et non 100 », a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,8653 euro)