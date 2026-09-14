AirBaltic se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, alors que les conséquences de la guerre en Iran se font sentir

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* Les coûts du kérosène ont grimpé en flèche en raison de la guerre
* Le dépôt de bilan intervient après l'échec des négociations avec les créanciers
* La compagnie aérienne poursuivra ses activités tout en restructurant sa dette
* FICHE D'INFORMATION sur airBaltic
(Ajout des dettes et passifs d’airBaltic)
par Andrius Sytas et Gianluca Lo Nostro
La compagnie lettone airBaltic a déposé volontairement une demande de mise sous la protection du chapitre 11 du Code américain des faillites à New York, a-t-elle annoncé lundi, alors qu’elle cherche à restructurer sa dette et à survivre à une crise sectorielle de plus en plus grave provoquée par la guerre en Iran .
AirBaltic a indiqué dans un communiqué avoir obtenu un engagement de financement de 350 millions d’euros (405 millions de dollars) auprès de prêteurs, notamment Strategic Value Partners, Barclays BARC.L , Hayfin Capital Management, Morgan Stanley MS.N et Oaktree Capital Management, afin de soutenir ses activités pendant la restructuration.
Ce financement, à un taux d’environ 12 %, est soumis à l’approbation du tribunal, a déclaré Erno Hilden, directeur général d’airBaltic, lors d’une conférence de presse.
«Au cours des prochains mois, nous dialoguerons avec toutes nos parties prenantes afin de convenir de conditions viables», a-t-il déclaré, ajoutant que la compagnie espérait une amélioration annuelle de ses résultats de 44 millions d’euros.
AirBaltic a précisé que ses vols se dérouleraient comme prévu pendant la procédure supervisée par le tribunal, dont elle prévoit la fin d’ici juin de l’année prochaine.
La guerre entre les États-Unis et l’Iran a entraîné un doublement des prix du kérosène, provoquant la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19. Des investisseurs et des dirigeants ont averti que les transporteurs dont les bilans sont sous pression risquaient de faire faillite.
« AirBaltic connaît des difficultés financières aiguës dues à une combinaison de facteurs financiers et géopolitiques », a écrit le conseil d’administration de la compagnie aérienne dans un document déposé auprès du tribunal des faillites.
AirBaltic a environ 583 millions de dollars de dette financée et de passifs liés à des contrats de crédit-bail, et elle doit 106 millions d’euros au titre des charges sociales et des taxes et redevances aériennes, précise-t-elle dans ce dossier.
Son chiffre d’affaires pour 2025 s’élevait à environ 779 millions d’euros.
« L’UNE DES MEILLEURES OPTIONS » POUR ASSURER LA POURSUITE DES ACTIVITÉS D’AIRBALTIC
AirBaltic, qui dispose d’une flotte d’une cinquantaine d’Airbus AIR.PA A220-300 avions, est détenue majoritairement par le gouvernement letton, tandis que la compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE détient une participation minoritaire de 10 %.
Avant le dépôt de cette demande, les détenteurs d’obligations d’AirBaltic devaient se prononcer sur le projet de la compagnie visant à lever jusqu’à 257 millions d’euros par le biais d’une nouvelle dette « super-senior » arrivant à échéance en février 2027, à un taux de 25 %.
Le Premier ministre letton, Andris Kulbergs, a déclaré que la procédure au titre du chapitre 11 avait été engagée après que des détenteurs d’obligations représentant plus de 70 % de la valeur de la dette eurent décidé d’opter plutôt pour la liquidation.
« Je considère cette solution comme l’une des meilleures options pour assurer la viabilité d’airBaltic, car elle fournit les outils et le temps nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration », a déclaré M. Kulbergs dans un communiqué.
Le gouvernement continue de rechercher un investisseur stratégique alors qu’airBaltic réduit sa flotte et réorganise ses engagements, a-t-il ajouté.
AirBaltic est la deuxième compagnie aérienne victime de la guerre en Iran après la faillite de Spirit Airlines en mai . La compagnie low-cost américaine, qui s’était déclarée en faillite plusieurs mois avant le début du conflit fin février, n’avait pas réussi à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage gouvernemental.
D’autres compagnies aériennes, comme AirAsia AIRG.KL , la plus grande compagnie low-cost d’Asie du Sud-Est, sont à la recherche de nouveaux capitaux .
LE CHAPITRE 11 OFFRE UNE PROTECTION CONTRE LES CRÉANCIERS
M. Hilden, qui a accompagné la compagnie aérienne scandinave SAS tout au long de sa procédure au titre du chapitre 11 entre 2022 et 2024, a déclaré qu’airBaltic « envisageait de suivre le même processus ».
« Cela leur offre un cadre protecteur pour remettre de l’ordre dans leurs affaires… Je ne vois pas pourquoi airBaltic ne ferait pas comme SAS, » a déclaré John Strickland, analyste.
Yves Schwyter, fondateur de Vectus Intelligence, société spécialisée dans l’analyse des risques liés aux investissements dans l’aviation, a déclaré que la procédure au titre du chapitre 11 constituait « probablement une structure de capital plus viable que celle qui était envisagée il y a une semaine ».
La compagnie aérienne avait pour objectif de porter sa flotte à 100 appareils et, selon l’analyste aéronautique Simonas Bartkus, comptait développer le trafic de transit en provenance de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine via Riga.
« Cette option n’est plus envisageable, et la compagnie est devenue trop grande pour son marché… La hausse des coûts du carburant a aggravé la situation, et elle n’a pas eu le temps de trouver une solution », a-t-il déclaré.
Le Premier ministre Kulbergs a déclaré dans une vidéo publiée sur X qu’en avril, airBaltic avait « dilapidé » 380 millions d’euros levés grâce à des obligations émises en 2024. Un prêt d’urgence de 30 millions d’euros accordé par le gouvernement a pris fin en juin, a-t-il ajouté, et la compagnie aérienne avait tenté de louer ses avions excédentaires.
« L’exploitation des liaisons baltes et lettones ne nécessite que 30 avions, et non 100 », a-t-il précisé.
(1 dollar = 0,8653 euro)
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