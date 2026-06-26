Airbags Takata: la CLCV lance deux nouvelles actions de groupe, contre BMW et Volkswagen

( AFP / BEHROUZ MEHRI )

L'association de consommateurs CLCV a annoncé vendredi lancer deux actions de groupe visant les constructeurs BMW et Volkswagen au nom des propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux, après celle déjà lancée contre Stellantis en décembre.

Avec cette procédure, la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) entend "faire reconnaître et indemniser l'ensemble des éventuels préjudices subis par les détenteurs des véhicules concernés". Elle invite pour cela les propriétaires concernés à "transmettre leur témoignage".

L'entreprise japonaise Takata, aujourd'hui en faillite, est au cœur d'un scandale mondial depuis plus de dix ans. Ses airbags présentent un risque d'explosions, parfois mortelles ou engendrant de graves blessures à cause d'un propulseur, le nitrate d'ammonium, qui se dégrade avec le temps, particulièrement dans les climats chauds et humides.

À ce jour, 46 accidents sont attribués à des éclatements d'airbags Takata défectueux sur le territoire français, dont 42 dans les collectivités et départements d'outre-mer, qui ont causé 20 morts (dont 18 en outre-mer) et 25 blessés (dont 24 en outre-mer).

En décembre dernier, l'association de consommateurs avait déjà décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris pour lancer une action de groupe contre Stellantis au nom de 150 propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux.

Elle précisait alors vouloir "faire valoir le préjudice" des propriétaires de véhicules concernés par la campagne de rappel jugée "tardive, partielle et désorganisée".