Airbags défectueux : Stellantis pourrait rappeler jusqu'à 8 millions de véhicules

Cette deuxième campagne ne devrait pas avoir le même niveau d'urgence que la première, mais elle concernerait beaucoup plus de véhicules.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le scandale prend de l'ampleur. Alors que Stellantis a annoncé le rappelle de plus de 600.000 véhicules Citroën à cause d’airbags défectueux, jusqu'à 8 millions de véhicules de la marque pourraient finalement être concernés, selon des informations du Parisien , confirmées jeudi 6 juin par BFM Business .

À l'heure actuelle, 605.772 véhicules Citroën C3 (le modèle le plus vendu de la marque, devant la 2CV) et DS3, vendus entre 2009 et 2019 dans une vingtaine de pays en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ont été rappelés. Le constructeur frano-italien a demandé à leurs propriétaire d'immédiatement arrêter de les utiliser, sous peine de subit de graves blessures . Ils sont équipés d'airbags fabriqués par Takata. En 2014, après plusieurs accidents graves, les autorités américaines avaient confirmé que la détérioration d'un gaz rendait ces airbags potentiellement dangereux, notamment dans les régions à climat chaud et humide. En cas d'accident, lorsque le coussin gonflable se déclenche, des petites pièces peuvent être projetées et occasionner de graves blessures. Des dizaines de millions de voitures de nombreuses marques (Mazda, Ford, Honda, BMW) ont été rappelées depuis pour un changement d'airbags.

100 millions de rappels depuis 2000

Selon Le Parisien , les C4, DS4 et DS5, mais également des véhicules produits par Opel, produits elles aussi entre 2009 et 2019, sont équipées d'airbags de ce fournisseur japonais, et devraient donc faire l'objet d'un rappel. Ce dernier ne devrait pas être aussi critique que le premier rappel. Les propriétaires seront invités à faire changer leur airbags, mais sans qu'on leur demande de ne plus conduire leur voiture.

Jusqu'à 8 millions de véhicules pourraient être concernés par ce nouveau rappel , tous ceux encore équipés d'airbags Takata, selon Le Parisien . Le fournisseur japonais, en faillite, est responsable de plus de 100 millions de rappels de voiture dans le monde, depuis 2000.

Stellantis n'a pas encore annoncé de nouvelle campagne de rappel. Mais dans son rapport annuel 2023, le constructeur indiquait avoir mis en place une provision "Takata" de 951 millions d'euros.