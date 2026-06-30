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Air Products se retire d'un projet d'énergie propre en Louisiane ; prévoit une perte de 2,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations et de détails tout au long du texte)

Air Products APD.N a mis fin à son projet "Louisiana Clean Energy Complex" et a annoncé qu’il enregistrerait jusqu’à 2,9 milliards de dollars de charges avant impôts au troisième trimestre.

Le fabricant de gaz industriels a déclaré mardi que le projet ne répondait pas à ses "critères de rentabilité stricts" et que ces charges concernaient principalement la dépréciation d’actifs et la résiliation d’engagements contractuels.

L'action de la société a progressé de 6,1% en pré-ouverture.

Air Products mettra également fin à une installation d’hydrogène liquide zéro carbone à Casa Grande, en Arizona, ainsi qu’à d’autres projets de moindre envergure soutenant la distribution d’énergie propre.

Ces abandons s’expliquent par des conditions commerciales difficiles, des facteurs économiques propres à chaque projet et un développement plus lent que prévu sur certains marchés, notamment celui de l’hydrogène destiné à la mobilité, a précisé la société.

Air Products a également indiqué qu’elle était en train de finaliser un accord de commercialisation et de distribution avec Yara International ASA YAR.OL concernant l’ammoniac renouvelable issu du projet NEOM Green Hydrogen en Arabie saoudite.

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