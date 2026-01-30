 Aller au contenu principal
Air Products en hausse grâce à un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

30 janvier - ** Les actions du fabricant de gaz industriels Air Products APD.N augmentent de 5,1% à 269,14

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre, grâce à la baisse des coûts et à l'augmentation des ventes en Europe et en Amérique

** Le bénéfice ajusté du 1er trimestre s'élève à 3,16 $ par action, contre 3,05 $ par action selon les estimations des analystes (données compilées par LSEG)

** Prévision d'un bénéfice ajusté au 2ème trimestre entre 2,95 et 3,10 dollars par action, le point médian étant en ligne avec les estimations des analystes de 3,02 dollars par action

** En 2025, l'APD a chuté de 14,8%

AIR PROD&CHEMICA
267,370 USD NYSE +4,46%
