Air NZ devrait renouer avec les bénéfices au cours de l'exercice 28, les problèmes de moteurs étant “pratiquement résolus”, selon Morningstar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 août - ** Morningstar prévoit qu'Air New Zealand
AIR.NZ enregistrera une nouvelle perte l'année prochaine, mais table sur un retour à la rentabilité au cours de l'exercice 28
** Le cabinet d'analyse financière indique que les problèmes de maintenance des moteurs sont pratiquement résolus et que la disponibilité des appareils devrait s'améliorer l'année prochaine
** La compagnie aérienne nationale néo-zélandaise a annoncé vendredi sa plus importante perte annuelle depuis 2023, bien que moins importante que prévu, en raison des coûts élevés du carburant et des contraintes de maintenance
** Morningstar estime que l’action est sous-évaluée et maintient son estimation de la juste valeur à 0,75 NZ$ par action
** Le titre a clôturé en hausse de 1,3 % à 0,39 NZ$; il affiche une baisse de 32,8 % depuis le début de l’année
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