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Air Liquide vise une croissance des ventes de 5 à 6% par an jusqu'en 2025
information fournie par Reuters22/03/2022 à 09:02

22 mars (Reuters) - Air Liquide SA AIRP.PA :

* AIR LIQUIDE PRÉSENTE ADVANCE : SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE À HORIZON 2025 COMBINANT PERFORMANCE FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE

* UNE CROISSANCE DES VENTES ACCÉLÉRÉE À UN RYTHME DE 5 À 6 % EN MOYENNE PAR AN

* RENTABILITÉ DES CAPITAUX EMPLOYÉS (ROCE) DE >+10 % À COMPTER DE 2023

* RÉDUCTION DE NOS ÉMISSIONS DE CO2 EN VALEUR ABSOLUE DÉMARRANT À HORIZON 2025

* POUR Y PARVENIR, NOUS NOUS APPUIERONS SUR L'OPTIMISATION DES RESSOURCES EN CAPITAL ET L'AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE. ELLE S'AMÉLIORERA DE PLUS DE >+160 PBS SUR 4 ANS (2022-2025)

* EN PARALLÈLE, LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT SERONT PORTÉES À UN NIVEAU RECORD, POUR ATTEINDRE ENVIRON 16 MILLIARDS D'EUROS SUR LA PÉRIODE 2022-2025

* DÉBUT DE LA RÉDUCTION DE SES ÉMISSIONS DE CO2 EN VALEUR ABSOLUE AUTOUR DE 2025

* BAISSE DE 33 % DE SES ÉMISSIONS DE CO2 DES SCOPES 1 & 2 D'ICI 2035 PAR RAPPORT À 2020

* ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROGÈNE DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEVRAIT AU MOINS TRIPLER D'ICI 2035 POUR ATTEINDRE PLUS DE 6 MILLIARDS D'EUROS

* VISE AINSI, D'ICI 2030, UNE CAPACITÉ TOTALE D'ÉLECTROLYSE PORTÉE À 3GW

Texte original sur Eikon nBwbsTbDHa Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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