Air Liquide va investir près de €25 mlns dans une unité en Chine après la visite d'Emmanuel Macron

* AIR LIQUIDE VA ÉTENDRE ET ÉLECTRIFIER SON UNITÉ DE PRODUCTION D'OXYGÈNE À SHAANXI, SOUTENANT AINSI L'ENGAGEMENT DE LA CHINE À DÉCARBONER SON INDUSTRIE
* AIR LIQUIDE VA INVESTIR ENVIRON EUR 25 MLNS POUR MODERNISER SON UNITÉ DE SÉPARATION DES GAZ DE L'AIR (ASU) À YULIN, DANS LA PROVINCE DU SHAANXI
* LE CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ À PÉKIN, LORS DE LA VISITE D'EMMANUEL MACRON, AFIN DE CONTRIBUER AUX OBJECTIFS FIXÉS PAR LA CHINE POUR L’ATTEINTE D’UN PIC D’ÉMISSION D’ICI 2030 ET DE LA NEUTRALITÉ CARBONE D’ICI 2060
* CETTE FUTURE UNITÉ DE SÉPARATION DES GAZ DE L’AIR ALIMENTÉE PAR DE L'ÉLECTRICITÉ DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE FIN 2027
