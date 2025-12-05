 Aller au contenu principal
CAC 40
8 138,38
+0,20%
Air Liquide va investir près de €25 mlns dans une unité en Chine après la visite d'Emmanuel Macron
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:56

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* AIR LIQUIDE VA ÉTENDRE ET ÉLECTRIFIER SON UNITÉ DE PRODUCTION D'OXYGÈNE À SHAANXI, SOUTENANT AINSI L'ENGAGEMENT DE LA CHINE À DÉCARBONER SON INDUSTRIE

* AIR LIQUIDE VA INVESTIR ENVIRON EUR 25 MLNS POUR MODERNISER SON UNITÉ DE SÉPARATION DES GAZ DE L'AIR (ASU) À YULIN, DANS LA PROVINCE DU SHAANXI

* LE CONTRAT A ÉTÉ SIGNÉ À PÉKIN, LORS DE LA VISITE D'EMMANUEL MACRON, AFIN DE CONTRIBUER AUX OBJECTIFS FIXÉS PAR LA CHINE POUR L’ATTEINTE D’UN PIC D’ÉMISSION D’ICI 2030 ET DE LA NEUTRALITÉ CARBONE D’ICI 2060

* CETTE FUTURE UNITÉ DE SÉPARATION DES GAZ DE L’AIR ALIMENTÉE PAR DE L'ÉLECTRICITÉ DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE FIN 2027

Texte original [https://tinyurl.com/43wsaxn5] Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Emmanuel Macron
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
163,3600 EUR Euronext Paris +0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

