Air Liquide: va investir plus de 50 M$ aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 18:06









(Zonebourse.com) - Air Liquide a annoncé un investissement de plus de 50 millions de dollars américains pour construire une usine de production supplémentaire sur le site de l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs au monde, dans le sud-est des États-Unis.



Air Liquide va concevoir, construire et exploiter une nouvelle unité de production. Cette installation fournira d'importantes quantités d'azote et d'oxygène ultra-purs, des gaz essentiels à la fabrication de puces avancées.



La nouvelle installation devrait entrer en service d'ici fin 2027.



Matthieu Giard, membre du Comité Exécutif du Groupe, supervisant notamment les opérations en Amériques, a déclaré : ' Ce nouvel investissement illustre notre détermination à répondre aux besoins de nos clients, à garantir un approvisionnement fiable et de qualité, ainsi que notre engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique. '





Valeurs associées AIR LIQUIDE 173,8000 EUR Euronext Paris -0,61%