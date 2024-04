Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: une acquisition en Belgique et aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mardi qu'il allait renforcer son activité de soins de santé à domicile avec une acquisition en Belgique et aux Pays-Bas.



Ces deux entités, dont les noms n'ont pas été dévoilés, accompagnent actuellement 10.000 patients vivant avec une insuffisance respiratoire, un syndrome d'apnée du sommeil ou nécessitant des traitements par perfusion ou nutrition, explique le spécialiste des gaz industriels.



Avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en 2023, les deux sociétés acquises s'appuient sur une cinquantaine de collaborateurs désormais appelés à rejoindre le groupe.



Dans un communiqué, Air Liquide rappelle avoir fait de la santé à domicile l'une se ses axes stratégiques prioritaires de développement, avec déjà plus de deux millions de personnes prises en charge.



Sa marque internationale VitalAire est déjà présente en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.10%