Air Liquide table sur une reprise progressive après la période de confinement
Reuters•24/04/2020 à 07:31
PARIS, 24 avril (Reuters) - Air Liquide AIRP.PA
* ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU T1 DE 5,37 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 5,44 MILLIARDS L'ANNÉE PASSÉE
* SELON SON PDG, LE 2E TRIMESTRE SERA FORTEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE
* LA CAPACITÉ D'AUTO-FINANCEMENT AVANT VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT FIN T1 EST DE 1,20 MILLIARD D'EUROS
* LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL AU T1 S'ÉLÈVENT À 673 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 40%
* LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT FINANCIER ATTEIGNENT 46 MILLIONS D'EUROS ET INCLUENT PRINCIPALEMENT DES PETITES ACQUISITIONS DANS LA SANTÉ À DOMICILE EN EUROPE ET DANS L'INDUSTRIEL MARCHAND AUX ETATS-UNIS ET EN CHINE
* UNE FOIS LA PÉRIODE DE CONFINEMENT TERMINÉE, AIR LIQUIDE ANTICIPE UNE REPRISE PROGRESSIVE, SOUTENUE EN PARTICULIER PAR LES MARCHÉS DE LA CONSOMMATION, L'ÉLECTRONIQUE ET LA SANTÉ
* AU T2 "LA DEMANDE EN GAZ DE L'AIR DANS LA GRANDE INDUSTRIE DEVRAIT ÊTRE PLUS FAIBLE DANS LA SIDÉRURGIE ET DANS UNE MOINDRE MESURE LA CHIMIE"
* LA PROPAGATION DU COVID-19 SE TRADUIT NOTAMMENT PAR UNE BAISSE DU NOMBRE DE NOUVEAUX PROJETS ENTRANT DANS LE PORTEFEUILLE AINSI QUE PAR LE REPORT À PLUS DE 12 MOIS DE PLUSIEURS PROJETS, QUI SORTENT DU PORTEFEUILLE
* LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT 2020, HORS PLUS VALUE LIÉE À LA CESSION DE SCHÜLKE ET HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS SIGNIFICATIFS, DEVRAIT ÊTRE PROCHE DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT 2019 À TAUX DE CHANGE CONSTANT
* PERSPECTIVES 2020: AIR LIQUIDE A CONFIANCE EN SA CAPACITÉ À AUGMENTER À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UN RÉSULTAT NET PROCHE DE CELUI DE 2019, À TAUX DE CHANGE CONSTANT
* AIR LIQUIDE - LE RÉSULTAT NET 2020 PUBLIÉ DEVRAIT ÊTRE EN CROISSANCE SI LE PROJET DE CESSION DE LA FILIALE SCHÜLKE SE RÉALISE PENDANT L'ANNÉE
* AIR LIQUIDE - LE PORTEFEUILLE D'OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT À FIN 2020 À 2,7 MILLIARDS D'EUROS VERSUS 2,9 MILLIARDS D'EUROS FIN 2019
Le communiqué d'Air Liquide: https://www.businesswire.com/news/home/20200423005757/fr/
sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Bureaux de Gdansk et Paris)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer