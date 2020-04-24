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Air Liquide table sur une reprise progressive après la période de confinement
Reuters24/04/2020 à 07:31

PARIS, 24 avril (Reuters) - Air Liquide AIRP.PA

* ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL AU T1 DE 5,37 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 5,44 MILLIARDS L'ANNÉE PASSÉE

* SELON SON PDG, LE 2E TRIMESTRE SERA FORTEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

* LA CAPACITÉ D'AUTO-FINANCEMENT AVANT VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT FIN T1 EST DE 1,20 MILLIARD D'EUROS

* LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL AU T1 S'ÉLÈVENT À 673 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 40%

* LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT FINANCIER ATTEIGNENT 46 MILLIONS D'EUROS ET INCLUENT PRINCIPALEMENT DES PETITES ACQUISITIONS DANS LA SANTÉ À DOMICILE EN EUROPE ET DANS L'INDUSTRIEL MARCHAND AUX ETATS-UNIS ET EN CHINE

* UNE FOIS LA PÉRIODE DE CONFINEMENT TERMINÉE, AIR LIQUIDE ANTICIPE UNE REPRISE PROGRESSIVE, SOUTENUE EN PARTICULIER PAR LES MARCHÉS DE LA CONSOMMATION, L'ÉLECTRONIQUE ET LA SANTÉ

* AU T2 "LA DEMANDE EN GAZ DE L'AIR DANS LA GRANDE INDUSTRIE DEVRAIT ÊTRE PLUS FAIBLE DANS LA SIDÉRURGIE ET DANS UNE MOINDRE MESURE LA CHIMIE"

* LA PROPAGATION DU COVID-19 SE TRADUIT NOTAMMENT PAR UNE BAISSE DU NOMBRE DE NOUVEAUX PROJETS ENTRANT DANS LE PORTEFEUILLE AINSI QUE PAR LE REPORT À PLUS DE 12 MOIS DE PLUSIEURS PROJETS, QUI SORTENT DU PORTEFEUILLE

* LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT 2020, HORS PLUS VALUE LIÉE À LA CESSION DE SCHÜLKE ET HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS SIGNIFICATIFS, DEVRAIT ÊTRE PROCHE DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT 2019 À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* PERSPECTIVES 2020: AIR LIQUIDE A CONFIANCE EN SA CAPACITÉ À AUGMENTER À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UN RÉSULTAT NET PROCHE DE CELUI DE 2019, À TAUX DE CHANGE CONSTANT

* AIR LIQUIDE - LE RÉSULTAT NET 2020 PUBLIÉ DEVRAIT ÊTRE EN CROISSANCE SI LE PROJET DE CESSION DE LA FILIALE SCHÜLKE SE RÉALISE PENDANT L'ANNÉE

* AIR LIQUIDE - LE PORTEFEUILLE D'OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT À FIN 2020 À 2,7 MILLIARDS D'EUROS VERSUS 2,9 MILLIARDS D'EUROS FIN 2019

Le communiqué d'Air Liquide: https://www.businesswire.com/news/home/20200423005757/fr/

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Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

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