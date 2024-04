Air Liquide se renforce dans la santé à domicile

(AOF) - Air Liquide a annoncé le renforcement de son activité Santé à domicile avec une acquisition en Belgique et aux Pays-Bas. Les deux entités acquises en Belgique et aux Pays-Bas accompagnent à domicile 10 000 patients vivant avec une insuffisance respiratoire, un syndrome d’apnée du sommeil ou nécessitant des traitements par perfusion ou nutrition. Air Liquide souligne qu'il renforce son offre de perfusion dans ces deux pays. Avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en 2023, elles s'appuient sur une cinquantaine de collaborateurs qui ont rejoint le groupe français.

VitalAire, marque internationale d'Air Liquide dans la santé à domicile, est déjà présente en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

