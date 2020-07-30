Air Liquide: résultat net part du groupe à 1 078 millions d'euros au S1, en hausse publiée de 1,8%
Reuters•30/07/2020 à 08:03
30 juillet (Reuters) - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE AIRP.PA :
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE S'ÉTABLIT À 10 273 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020
* AU 1(ER) SEMESTRE 2020, LE GROUPE A MAINTENU LE PAIEMENT DU DIVIDENDE ET AUGMENTÉ LES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS TOUT EN REFINANÇANT DE MANIÈRE ANTICIPÉE LA DETTE ARRIVANT À MATURITÉ EN 2020
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) DU GROUPE ATTEINT 1 813 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 1 078 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020, EN HAUSSE PUBLIÉE DE + 1,8 %
* LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT S'ÉLÈVE À 2 371 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020
* LE GROUPE CONFIRME LES DATES DE DÉMARRAGE DES PRINCIPAUX PROJETS EN 2020
* MAINTIENT SON ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DES DÉMARRAGES ET MONTÉES EN PUISSANCE D'UNITÉS AUX VENTES 2020 ENTRE 150 ET 180 MILLIONS D'EUROS
* ETANT DONNÉ LE CONTEXTE SANITAIRE AU DÉBUT DU 3(ÈME) TRIMESTRE 2020, LA MEILLEURE ESTIMATION DU GROUPE DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AUX VENTES DE 2021 S'ÉLÈVE À ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS
* AU S1: LE RATIO DE DETTE NETTE SUR FONDS PROPRES, AJUSTÉ DE LA SAISONNALITÉ DU DIVIDENDE, S'ÉTABLIT À 64,5 %, EN FORTE BAISSE PAR RAPPORT À FIN JUIN 2019 (70,7 %)
Texte original sur Eikon ....nBw6DtRRWa Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Gdansk Newsroom)
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