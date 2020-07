Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: résultat net part du groupe à 1 078 millions d'euros au S1, en hausse publiée de 1,8% Reuters • 30/07/2020 à 08:03









30 juillet (Reuters) - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE AIRP.PA : * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE S'ÉTABLIT À 10 273 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020 * AU 1(ER) SEMESTRE 2020, LE GROUPE A MAINTENU LE PAIEMENT DU DIVIDENDE ET AUGMENTÉ LES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS TOUT EN REFINANÇANT DE MANIÈRE ANTICIPÉE LA DETTE ARRIVANT À MATURITÉ EN 2020 * LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) DU GROUPE ATTEINT 1 813 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020 * LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 1 078 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020, EN HAUSSE PUBLIÉE DE + 1,8 % * LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT S'ÉLÈVE À 2 371 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER) SEMESTRE 2020 * LE GROUPE CONFIRME LES DATES DE DÉMARRAGE DES PRINCIPAUX PROJETS EN 2020 * MAINTIENT SON ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DES DÉMARRAGES ET MONTÉES EN PUISSANCE D'UNITÉS AUX VENTES 2020 ENTRE 150 ET 180 MILLIONS D'EUROS * ETANT DONNÉ LE CONTEXTE SANITAIRE AU DÉBUT DU 3(ÈME) TRIMESTRE 2020, LA MEILLEURE ESTIMATION DU GROUPE DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AUX VENTES DE 2021 S'ÉLÈVE À ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS * AU S1: LE RATIO DE DETTE NETTE SUR FONDS PROPRES, AJUSTÉ DE LA SAISONNALITÉ DU DIVIDENDE, S'ÉTABLIT À 64,5 %, EN FORTE BAISSE PAR RAPPORT À FIN JUIN 2019 (70,7 %) Texte original sur Eikon ....nBw6DtRRWa Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.43%