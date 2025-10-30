Air Liquide réalise une émission obligataire multi-tranches
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 07:07
Le groupe français de gaz industriels rappelle que l'acquisition de DIG Airgas, hautement complémentaire, consolidera sa présence en Corée du Sud et au-delà en Asie, 'renforçant son positionnement sur des marchés clés, existants ou en pleine croissance'.
Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations émises à des maturités de 2 ans, 4 ans, 7,5 ans et 12 ans, portent un taux d'intérêt moyen pondéré inférieur à 3,00% l'an.
Valeurs associées
|169,620 EUR
|Euronext Paris
|-2,44%
A lire aussi
-
Technip Energies a vu son bénéfice part du groupe légèrement reculer au troisième trimestre sur un an, affecté notamment par des frais d'acquisition, mais reste en croissance sur l'année et a confirmé tous ses objectifs. Le groupe français d'ingénierie et de services, ... Lire la suite
-
Trump annonce que les États-Unis réduiront à 10 % les droits de douane sur les produits chinois liés au fentanyl après des entretiens avec Xi
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du paragraphe 1) Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Volkswagen, Eramet, Electrolux) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi ... Lire la suite
-
Les sites asiatiques Shein et Temu vendent des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe, dont UFC-Que Choisir, publiée jeudi. UFC-Que Choisir et trois autres associations danoise, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer