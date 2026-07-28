Air Liquide, plus forte baisse du CAC 40 après les semestriels

Air Liquide signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 (-2,68%, à 172,44 euros) malgré une publication sans mauvaise surprise.

Air Liquide a présenté des résultats semestriels solides pour les six premiers mois de l'année 2026. Malgré un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, le spécialiste des gaz industriels a affiché un net effet de levier opérationnel et une dynamique commerciale portée par les secteurs de l'Electronique et de la Santé.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 13,828 milliards d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 0,8% en données publiées ( 2,6% en base comparable). La progression des ventes s'est accélérée au deuxième trimestre ( 3,5% en comparable), tirée par l'intégration réussie de DIG Airgas en Corée du Sud et le dynamisme du marché asiatique.

Sur le plan de la rentabilité, le résultat opérationnel courant a progressé de 5,7% à 2,893 milliards d'euros ( 10,2% hors effet de change). La marge opérationnelle a atteint 20,9%, marquant une hausse sensible de 110 points de base (hors effet énergie et PPA).

Cette performance s'est appuyé sur une discipline opérationnelle rigoureuse : les gains d'efficacité générés au cours du semestre se sont élevés à 299 millions d'euros ( 4%), un niveau record.

Enfin, le résultat net part du groupe s'est élevé à 1,823 milliard d'euros ( 1,2% en publié, 6,5% hors change), tandis que le résultat net récurrent a atteint 1,923 milliard d'euros ( 9,9% hors change).

Le groupe a également maintenu sa confiance dans sa capacité à améliorer sa marge de 100 points de base pour 2027, ce qui porte ainsi l'objectif total de 560 points de base d'amélioration sur la période 2022-2027.

Les analystes réagissent

Pour les analystes de Jefferies, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et l'Ebit ajusté du premier semestre sont très légèrement sous leurs attentes. La recommandation de la banque d'investissement américaine est à acheter, et l'objectif de cours est inchangé à 204 euros.

De son côté, Oddo BHF évoque des comptes globalement conformes aux attentes. L'avis est à surperformance, avec une cible de 216 euros, soit un potentiel de hausse de 22%.

Enfin, chez All Invest Securities, les analystes indiquent que la publication d'Air Liquide ne réserve pas de surprises et les perspectives traduisent une accélération progressive de la croissance.