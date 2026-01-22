 Aller au contenu principal
Air Liquide mise sur les PPA pluriannuels pour sa décarbonation
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:04

Dans le cadre de son programme d'approvisionnement en électricité bas carbone, Air Liquide indique que l'année 2025 a été marquée par le démarrage d'une production de 3 TWh par an issus de contrats d'achat d'électricité pluriannuels (PPA).

Cette démarche proactive se concentre particulièrement sur des zones disposant de réseaux électriques à forte intensité carbone comme la Chine et l'Afrique du Sud. En 2025, le groupe de gaz industriels a également signé ses premiers PPA en Inde.

Depuis 2020, dans le cadre de ses objectifs Climat, Air Liquide a signé des PPA représentant une réduction totale des émissions de CO2 de 3,5 millions de tonnes par an, avec une montée en puissance complète prévue d'ici 2027.

L'électricité bas carbone représente plus de 40% de l'électricité achetée par le groupe, un levier de décarbonation s'ajoutant à la gestion des actifs pour réduire la consommation d'énergie, ainsi qu'au captage et au stockage du carbone.

Par ailleurs, l'électrification de l'ASU de Shaanxi (Chine), annoncée en décembre 2025, couplée à un approvisionnement en énergie bas carbone, devrait permettre chaque année de réduire les émissions du groupe d'environ 550 000 tonnes.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
157,1800 EUR Euronext Paris +0,92%
