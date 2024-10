Air Liquide maintient sa prévision de bénéfice pour 2024 après un léger recul des ventes au 3T

( AFP / LOU BENOIST )

Air Liquide a confirmé ses objectifs 2024 mercredi, malgré un recul de 0,7% du chiffre d'affaires au troisième trimestre, lié à "un effet de change négatif et à la baisse des prix de l'énergie" dont "les variations sont répercutées aux clients" et n'affectent pas le résultat.

Le groupe de gaz industriels se dit "confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant" sur l'ensemble de l'année.

De juillet à septembre, il a enregistré un chiffre d'affaires de 6,76 milliards d'euros. A données comparables, il a progressé de 3,3% sur le trimestre et de 2,8% sur les neuf premiers mois de l'année, à 20,14 milliards d'euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'activité gaz et services (95% de l'activité) s'élève à 6,44 milliards d'euros au troisième trimestre (-0,6% en publié et + 3,6% en comparable).

En Chine, l'activité a été portée par la reprise des activités de semi-conducteurs et de la grande industrie, après notamment le démarrage d'une grande unité d'hydrogène en mars.

"Le plan de transformation annoncé en juillet est désormais entré en phase d'exécution à travers l'ensemble du groupe, notamment via la simplification de notre organisation", indique Air Liquide.

Le groupe souligne aussi le niveau record des décisions d'investissement au troisième trimestre, à 1,4 milliard d'euros, notamment en Asie.

Air Liquide va investir 60 millions d'euros pour acheter et exploiter une unité de séparation des gaz de l'air en Chine. Le groupe a aussi investi dans un centre de production de matériaux avancés en Corée du Sud et signé plusieurs contrats pour construire et exploiter six générateurs d'azote à Taïwan.

Aux Etats-Unis, il va investir 150 millions de dollars pour étendre les capacités de production et le réseau de canalisations pour fournir de l'oxygène à l'usine de batteries pour véhicules électriques de LG Chem dans le Tennessee.

En Europe, la principale décision d'investissement porte sur 100 millions d'euros en Allemagne et en Bulgarie dans le cadre d'un partenariat avec Aurubis AG, l'un des plus grands groupes de recyclage du cuivre au monde.

Le 22 juillet, le groupe a finalisé la cession à Adenia Partners de ses activités dans 12 pays d'Afrique, qui représentaient un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions d'euros.

Il affirme néanmoins rester un "acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique, avec 1.600 collaborateurs" et "700 millions investis sur les trois dernières années".

Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires dans la zone Moyen Orient et Afrique s'est élevé à 296 millions d'euros (+1,1% et +6,5% en excluant la cession des activités dans les 12 pays africains), porté notamment par la hausse des volumes de gaz médicaux en Afrique du Sud et le développement d'outils de contrôle du diabète en Arabie saoudite.