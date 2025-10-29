 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 222,00
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Liquide lance une augmentation de capital réservée à ses salariés
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 18:31

Air Liquide annonce une augmentation de capital réservée aux salariés, préretraités et retraités du Groupe participant aux plans d'épargne France (PE France) ou international (PEGI).

L'opération, qui vise à renforcer l'actionnariat salarié, couvrira environ 60 pays, sous réserve des autorisations locales.

Le prix de souscription est fixé à 137,89 euros par action, après application d'une décote de 20%. L'émission portera sur un maximum de 850 000 actions, d'une valeur nominale de 5,50 euros chacune, soit un montant total pouvant atteindre 4,675 MEUR.

La période de souscription se déroulera du 3 au 13 novembre 2025. Les nouvelles actions, immédiatement assimilées aux existantes et admises sur Euronext Paris, seront bloquées pendant 5 ans (3 ans pour les États-Unis), sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
169,6200 EUR Euronext Paris -2,44%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank