Air Liquide lance une augmentation de capital réservée à ses salariés
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 18:31
L'opération, qui vise à renforcer l'actionnariat salarié, couvrira environ 60 pays, sous réserve des autorisations locales.
Le prix de souscription est fixé à 137,89 euros par action, après application d'une décote de 20%. L'émission portera sur un maximum de 850 000 actions, d'une valeur nominale de 5,50 euros chacune, soit un montant total pouvant atteindre 4,675 MEUR.
La période de souscription se déroulera du 3 au 13 novembre 2025. Les nouvelles actions, immédiatement assimilées aux existantes et admises sur Euronext Paris, seront bloquées pendant 5 ans (3 ans pour les États-Unis), sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation.
Valeurs associées
|169,6200 EUR
|Euronext Paris
|-2,44%
