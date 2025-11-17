Air Liquide lance les premiers camions à hydrogène pour ses activités logistiques aux Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 18:04
Les deux premiers camions MAN hTGX, équipés de moteurs à combustion interne à hydrogène (H2 ICE), seront exploités par le partenaire logistique local d'Air Liquide, Schenk Tanktransport, un acteur majeur de la logistique durable au Benelux.
Cette nouvelle flotte assurera la livraison d'hydrogène aux clients de la grande région de Rotterdam. En utilisant l'hydrogène comme source d'énergie, Air Liquide réduira ses émissions opérationnelles de CO? dans cette région.
Ce projet a pu être déployé grâce au soutien direct et au financement du programme SWiM (Subsidie Waterstof in Mobiliteit) du gouvernement néerlandais.
Erwin Penfornis, Vice-Président de la branche d'activité mondiale Énergie Hydrogène d'Air Liquide, a déclaré : ' La mise en service de ces premiers camions hydrogène dans nos opérations est un exemple fort et concret de notre engagement à mener la transformation du secteur du transport lourd avec nos différents partenaires tout au long de la chaîne de valeur '.
