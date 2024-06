Air Liquide investit plus de 250 millions de dollars aux Etats-Unis

(AOF) - Air Liquide annonce la construction d'un site de production de gaz industriels aux États-Unis pour approvisionner la nouvelle usine d'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Dans le cadre d'un contrat à long terme, cette unité fournira de grandes quantités de gaz industriels de haute pureté pour la fabrication de puces mémoire. Air Liquide investira plus de 250 millions de dollars américains dans cette unité de production à la pointe de la technologie.

Cet investissement créera des centaines d'emplois directs et indirects dans l'État d'Idaho pendant la construction et l'exploitation ; et l'unité devrait être opérationnelle fin 2025.

Cette nouvelle unité de production est 5 % plus économe en énergie que celles des générations précédentes. La production sur site de la plupart des gaz permettra également d'éviter leur transport par camion. En outre, l'électricité destinée à cette installation devrait provenir à 100 % de sources renouvelables d'ici à cinq ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.