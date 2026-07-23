Air Liquide investit plus de $150 mlns dans une usine aux USA pour soutenir un fabricant de puces mémoire

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :
* INVESTIT PLUS DE 150 MILLIONS USD AUX ÉTATS-UNIS POUR SOUTENIR LA CROISSANCE D'UN LEADER MONDIAL DES PUCES MÉMOIRE (PRÉCISE SOURCE)
* INVESTISSEMENT MAJEUR POUR CONSTRUIRE, DÉTENIR ET EXPLOITER UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION DE GAZ INDUSTRIELS DANS L'IDAHO (PRÉCISE SOURCE)
* MISE EN SERVICE PRÉVUE EN 2028 (PRÉCISE SOURCE)
Texte original [https://tinyurl.com/98u3pxd2] Pour plus de détails, cliquez sur AIRLQA.UL
(Rédaction de Gdansk)
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