Air Liquide: investissement dans deux sites en Asie information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 09:15

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce investir près de 200 millions de dollars dans deux nouveaux centres de production de matériaux avancés à Taïwan et en Corée du Sud, à proximité de ses clients dans l'industrie des semi-conducteurs et en réponse à leurs besoins.



'Cela permettra d'accélérer, grâce à une collaboration étroite, les innovations, le développement de solutions et une production fiable et de grande qualité, à pleine capacité', explique le fournisseur français de gaz industriels.



Ces installations, qui devraient être opérationnelles en 2024 et 2025 respectivement, seront modulaires et flexibles, et intégreront en outre des systèmes numériques de contrôle de la qualité, afin de répondre aux besoins des clients, en constante évolution.