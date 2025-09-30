Air Liquide investira €130 mlns pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour

* UN INVESTISSEMENT TOTAL DE 130 MLNSD'EUROS POUR FOURNIR UN GRAND FABRICANT DE SEMI-CONDUCTEURS À SINGAPOUR

* LES INSTALLATIONS FOURNIRONT DE GRANDS VOLUMES D'AZOTE ULTRA-PUR POUR LA PRODUCTION DE PUCES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES

* DEUX NOUVEAUX CONTRATS À LONG TERME

(Rédaction de Gdansk)