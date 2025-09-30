 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air Liquide investira €130 mlns pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 08:48

L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE AIRP.PA :

* UN INVESTISSEMENT TOTAL DE 130 MLNSD'EUROS POUR FOURNIR UN GRAND FABRICANT DE SEMI-CONDUCTEURS À SINGAPOUR

* LES INSTALLATIONS FOURNIRONT DE GRANDS VOLUMES D'AZOTE ULTRA-PUR POUR LA PRODUCTION DE PUCES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES

* DEUX NOUVEAUX CONTRATS À LONG TERME

Texte original [https://tinyurl.com/3vhhy7ax] Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise
Semi-conducteurs

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
175,1400 EUR Euronext Paris -0,73%
