Air Liquide investira €130 mlns pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour

L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGE AIRP.PA :
* UN INVESTISSEMENT TOTAL DE 130 MLNSD'EUROS POUR FOURNIR UN GRAND FABRICANT DE SEMI-CONDUCTEURS À SINGAPOUR
* LES INSTALLATIONS FOURNIRONT DE GRANDS VOLUMES D'AZOTE ULTRA-PUR POUR LA PRODUCTION DE PUCES ÉLECTRONIQUES AVANCÉES
* DEUX NOUVEAUX CONTRATS À LONG TERME
Texte original [https://tinyurl.com/3vhhy7ax] Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Rédaction de Gdansk)
