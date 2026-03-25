Air Liquide inaugure un site clé pour les semi-conducteurs à Taïwan
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 08:56
Déjà implanté avec 54 sites dédiés à cette industrie sur l'île, le groupe y exploite désormais son premier centre de production à grande échelle consacré aux matériaux de dépôt et de gravure avancés.
Ces molécules sont essentielles à la production de puces de nouvelle génération, notamment pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance.
Avec cette inauguration, Air Liquide entend consolider sa position de leader mondial des gaz et services pour les fabricants de semi-conducteurs dans une région stratégique.
Implantée au coeur de l'écosystème taïwanais des semi-conducteurs, considéré comme le plus avancé au monde, l'usine produira des matériaux de haute technologie adaptés aux procédés nanométriques, notamment le dépôt par couche atomique (ALD). Dans un contexte de miniaturisation extrême des composants, la fiabilité des matériaux constitue un enjeu central pour les industriels.
En rapprochant la production de ces matériaux sur mesure de ses clients, Air Liquide vise à améliorer la qualité et la sécurité d'approvisionnement pour les fabricants de puces en Asie, tout en favorisant des collaborations technologiques plus étroites et une montée en cadence plus efficace.
Présent à Taïwan depuis près de 40 ans, le groupe y a investi plus d'un milliard d'euros depuis 2019. Il y propose désormais une offre complète couvrant les gaz ultra-purs, les matériaux électroniques avancés, les systèmes de distribution et les services d'analyse.
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