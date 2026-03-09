Air Liquide : 'gap' sous 165,5E
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 17:23
Le titre retrouvera du soutien vers 161,6E, au niveau de l'ex-résistance de la mi-janvier puis dans la zone d'accumulation des 158,5E du 11 décembre au 2 février.
La Bourse de Paris a terminé dans le rouge lundi, plombée par une nouvelle hausse des prix du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient, même si l'espoir d'un recours aux réserves stratégiques du G7 a limité les pertes en fin de séance. Le CAC 40 a perdu 78,13 points, ... Lire la suite
Marchés mondiaux: le pétrole grimpe toujours, les investisseurs espèrent un recours aux réserves stratégiques du G7
Le pétrole évolue toujours en hausse lundi, en raison de la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient, mais l'espoir d'un recours aux réserves stratégiques du G7 a modéré sa flambée en cours de séance, offrant un certain répit aux marchés. Vers 16H40 GMT, le baril ... Lire la suite
par Blandine Henault Les Bourses européennes ont terminé lundi dans le rouge une séance marquée par une flambée des cours du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient dont les potentielles répercussions sur l'économie mondiale ont déclenché une vague d'aversion ... Lire la suite
En 2023, les dépenses de carburants et lubrifiants pesaient un peu plus du quart des dépenses de transports des ménages. Ce poste représentait alors plus de 13% du budget moyen des foyers français. Une nouvelle flambée, quatre ans après la crise engendrée par la ... Lire la suite
