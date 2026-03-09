 Aller au contenu principal
Air Liquide : 'gap' sous 165,5E
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 17:23

Air Liquide valide un signal baissier avec la cassure de la MM100 et l'ouverture simultanée d'un 'gap' sous 165,5E, suivi d'un test des 162,5E avant rebond vers 165E.
Le titre retrouvera du soutien vers 161,6E, au niveau de l'ex-résistance de la mi-janvier puis dans la zone d'accumulation des 158,5E du 11 décembre au 2 février.

AIR LIQUIDE
165,380 EUR Euronext Paris -1,15%
