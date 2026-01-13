Air Liquide finalise l'acquisition de DIG Airgas en Corée du Sud
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 09:33
"Cette acquisition permettra à Air Liquide de renforcer significativement sa position au sein de cette économie dynamique et innovante, où l'entreprise bénéficie déjà d'une forte présence depuis plus de trois décennies", souligne-t-il.
Réalisée en avance sur le calendrier prévisionnel grâce à une coopération efficace avec les autorités locales, cette acquisition contribuera à la performance globale d'Air Liquide plus tôt que prévu et consolidera ses activités en Asie.
Air Liquide souligne que le marché sud-coréen des gaz industriels, au 4e rang mondial, devrait doubler d'ici 2035, soutenu par son positionnement stratégique dans des secteurs comme les semi-conducteurs, les énergies propres et la biopharmacie.
Enfin, cet accord permettra de réaliser des synergies concrètes, notamment une croissance adossée à un portefeuille de près de 20 projets sécurisés. Selon Air Liquide, cette acquisition sera relutive sur le résultat net un an après l'intégration.
Valeurs associées
|157,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,58%
A lire aussi
-
La baisse des émissions de gaz à effet de serre a marqué le pas en France l'an dernier, avec un recul estimé à seulement 1,6%, près de trois fois moins que le rythme nécessaire pour tendre vers la neutralité carbone. Comme l'Allemagne et d'autres pays riches, la ... Lire la suite
-
Florent Menegaux, à la tête de Michelin depuis 2019, a été reconduit lundi pour quatre ans et Yves Chapot ne sera pas plus co-gérant, a annoncé le géant français du pneu dans un communiqué. "La Société auxiliaire de gestion (SAGES) (...) a pris la décision de renouveler ... Lire la suite
-
Elle est minuscule, mais attaque insectes et plantes. Repérée en France métropolitaine pour la première fois en 2022, la fourmi électrique, espèce exotique invasive, menace d'envahir de nouveaux espaces naturels, faute d'argent suffisant pour l'éradiquer des deux ... Lire la suite
-
L'entreprise de transports Flix, spécialisée dans les voyages en bus longue distance, a annoncé mardi avoir acquis une participation majoritaire dans la société Flibco afin de se renforcer dans le secteur des navettes aéroportuaires. "Flix SE, leader mondial du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer